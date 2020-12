America’s Cup World Series 2020: il format della competizione. Luna Rossa affronterà subito New Zeland! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prosegue il countdown in vista delle prime regate ufficiali da parte dei nuovi AC75 protagonisti della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Mancano ormai tre giorni al via dell’unica tappa delle America’s Cup World Series 2020, in programma ad Auckland (Nuova Zelanda) da giovedì 17 a sabato 19 dicembre, che saranno teatro del primo grande confronto diretto tra i quattro team iscritti alla manifestazione. Sarà una sfida tutti contro tutti tra il defender Emirates Team New Zealand ed i challenger Luna Rossa (che è anche Challenger of Record), American Magic e Ineos Team UK. Il format delle World Series prevede lo svolgimento di due round robin nell’arco di tre giornate di gara, con ogni ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prosegue il countdown in vista delle prime regate ufficiali da parte dei nuovi AC75 protagonisti36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Mancano ormai tre giorni al via dell’unica tappa delleCup, in programma ad Auckland (Nuova Zelanda) da giovedì 17 a sabato 19 dicembre, che saranno teatro del primo grande confronto diretto tra i quattro team iscritti alla manifestazione. Sarà una sfida tutti contro tutti tra il defender Emirates Team New Zealand ed i challenger(che è anche Challenger of Record), American Magic e Ineos Team UK. Ildelleprevede lo svolgimento di due round robin nell’arco di tre giornate di gara, con ogni ...

andrewsword2 : America's Cup: Team New Zealand adesso fa davvero paura. FOTO - PAprigliano : America’s Cup: il promo RAI per le dirette (dal 17 dicembre), Max Sirena ammette l’attuale vantaggio del defender… - FreeMGL1 : Se vi piace l'America's Cup potete vederla tranquillamente su @RaiDue Dal 17 al 20 Dicembre; Poi dal 15 al 24 Febb… - ShareMySea_IT : Ecco lo spot della Rai per la prossima America’s cup - VelaVeneta : Ecco lo spot della Rai per la prossima America’s cup -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Caserta, il Liceo Manzoni: A Challenge to widen your horizons l'eco di caserta