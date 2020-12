Amedeo Goria risponde alle accuse di Maria Teresa Ruta | ecco la verità

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo lediverso l’ex marito, lo stesso interviene con un video al programma “Domenica Live” per smentire Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Durante la 24esima puntata del Grande Fratellosi era lasciata andare ad alcune L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Amedeo Goria smentisce Maria Teresa Ruta - infoitcultura : Domenica Live, Amedeo Goria smentisce Maria Teresa Ruta: “Fraintendimenti” - infoitcultura : ‘Domenica Live’, la verità di Amedeo Goria dopo le gravi accuse di Maria Teresa Ruta sulle proposte indecenti ricev… - zazoomblog : ‘Domenica Live’ la verità di Amedeo Goria dopo le gravi accuse di Maria Teresa Ruta sulle proposte indecenti ricevu… - IsaeChia : ‘#DomenicaLive’, la verità di #AmedeoGoria dopo le gravi accuse di #MariaTeresaRuta sulle proposte indecenti ricevu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta svela di aver ricevuto proposte indecenti in passato durante la sua importante carriera, la reazione di Amedeo Goria ha spiazzato tutti.«Situazioni complesse, come la situazione familiare» apre così le danze della famiglia Goria Guenda, riferendosi alla presenza in studio anche dell'ex fidanzato ...