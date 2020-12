"Altro che Robin Hood". Fedez regala 5 milioni di euro in giro per Milano, ecco chi sono i fortunati che li hanno ricevuti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altro che Robin Hood. Storia vecchia, ormai. Adesso ci pensa Fedez a stupire tutti: il rapper, che ha ricevuto con sua moglie Chiara Ferragni l'Ambrogino d'oro, ha regalato soldi in giro per Milano. Un grande gesto di beneficenza che in pochissime ore è diventato virale. Fedez, utilizzando il suo canale Twitch, ha raccolto cinque mila euro che ha donato ai più bisognosi. Ad esempio mille euro sono andati a un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Tutto è avvenuto il 13 dicembre. "Non credevo, ma è stato estenuante", ha raccontato Fedez sui social. Una mission compiuta alla perfezione e documentata da milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)che. Storia vecchia, ormai. Adesso ci pensaa stupire tutti: il rapper, che ha ricevuto con sua moglie Chiara Ferragni l'Ambrogino d'oro, hato soldi inper. Un grande gesto di beneficenza che in pochissime ore è diventato virale., utilizzando il suo canale Twitch, ha raccolto cinque milache ha donato ai più bisognosi. Ad esempio milleandati a un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Tutto è avvenuto il 13 dicembre. "Non credevo, ma è stato estenuante", ha raccontatosui social. Una mission compiuta alla perfezione e documentata dadi ...

