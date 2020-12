Alle Comunali di Reggio Calabria hanno votato anche i morti I brogli elettorali dietro l’arresto del consigliere Pd

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 dicembre 2020)amministrative dic’erano voti di anziani mai andati ai seggi e 2 voti di persone defunte. Antonino Castorina,comunale del Partito democratico eletto nelle scorse amministrative, è stato arrestato all’alba di questa mattina, 14 dicembre, per. Arrestato con la stessa accusa un presidente di seggio, Carmelo Giustra. Entrambi sono stati messi agli arresti domiciliari. In una nota della Questura si parla di «un complesso meccanismo volto a eludere la regolare manifestazione del voto». Al momento, le indagini non mettono in discussione il risultato elettorale e la vittoria del sindaco Giuseppe Falcomatà, ma riguardano solo la posizione di Castorina, che è pure componente della direzione nazionale del Partito democratico. Con 1.510 voti ...