All'asta la maglia di Bakayoko: il ricavato all'associazione sannita Dis@bilmente Onlus (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Parta da questa mattina l'asta per assegnare la maglia indossata da Tiemoue Bakayoko durante la gara Napoli-Milan. La sesta della stagione è dedicata all'associazione sannita Dis@bilmente Onlus, una cooperativa sociale sita a Dugenta in provincia di Benevento, nata dalla passione condivisa di un gruppo di professionisti del no profit che collaborano insieme nel settore dell'organizzazione eventi, pubblici o privati, esperti in educazione, animazione, progettazione sociale, comunicazione e gestione volontari. Un supporto della società partenopea nei confronti di questa associazione che ha risentito della crisi dovuta al covid-19. Dieci giorni nei quali sarà possibile rilanciare per aggiudicarsi il trofeo ambito, ma soprattutto dieci giorni ...

