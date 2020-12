Alimentazione | Iss | meno sale nei piatti degli italiani | in 10 anni -12%

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) -più sani sulle tavole. In diecisi è ridotto il consumo medio didi circa il 12%, passando da un'assunzione media giornaliera di 10,8 g negli uomini e 8,3 g nelle donne nel 2008-2012 a rispettivamente 9,5 g e 7,2 g nel 2018-2019. E' quanto emerge dal monitoraggio nella popolazione italiana adulta dei livelli urinari giornalieri di sodio, indicatori del consumo abituale di, i cui risultati sono disponibili online sulla rivista 'Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases'. Il monitoraggio, partito nel 2008, è promosso e finanziato dal ministero della Salute - Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), e condotto dal Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e ...