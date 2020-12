Alicia Vikander star di Irma Vep, la serie scritta da Olivier Assayas (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'attrice Alicia Vikander sarà la protagonista della serie Irma Vep, realizzata per HBO, creata e prodotta da Olivier Assayas. Alicia Vikander sarà la protagonista della serie Irma Vep, un progetto destinato a HBO liberamente ispirato all'omonimo film di Olivier Assayas. L'attrice premio Oscar sarà la protagonista e farà parte del team di produttori dell'adattamento del film per il piccolo schermo. Irma Vep sarà scritta e diretta da Olivier Assayas. Alicia Vikander avrà la parte di Mira, una star del cinema americana che è rimasta delusa dalla sua carriera ed è alle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'attricesarà la protagonista dellaVep, realizzata per HBO, creata e prodotta dasarà la protagonista dellaVep, un progetto destinato a HBO liberamente ispirato all'omonimo film di. L'attrice premio Oscar sarà la protagonista e farà parte del team di produttori dell'adattamento del film per il piccolo schermo.Vep saràe diretta daavrà la parte di Mira, unadel cinema americana che è rimasta delusa dalla sua carriera ed è alle ...

ronniehowlett3 : RT @hereitswabisabi: era un po' che non vi ricordavo quanto è perfetta alicia vikander as marlene mckinnon quindi mi sembrava doveroso recu… - ronniehowlett3 : RT @hereitswabisabi: arriverà il giorno in cui la smetterò di essere sottona per alicia vikander ma qurl giorno non è oggi - SPEEDR6CER : Jessica Drew: Emma Watson, Kaya Scodelario, Alicia Vikander - kikkadna : Lui insieme a Kristen Alec Baldwin, Ewan Mcgregor, Rob Pattinson,Valeria Golino, Johnny Deep, Amber Heard, Alicia… - xsherlokid : Timmy, Mick Jagger, Bradley Cooper e Alicia Vikander. Devo dire che il festival del cinema di Venezia mi ha portate… -