Al Parlamento europeo passa la nostra linea | sì al reato di associazione mafiosa

Dal Parlamento europeo arriva un forte monito in difesa della legalità: il reato di associazione mafiosa deve essere perseguito anche negli altri Paesi membri dell'Unione europea. Recita così un paragrafo approvato all'unanimità dalla Commissione Giuridica del Parlamento europeo e contenuto nella Relazione di iniziativa sull'applicazione del diritto europeo per gli anni 2017, 2018, 2019, di cui sono relatrice. Questo paragrafo chiede alla Commissione europea di rivedere la decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata, adeguando la fattispecie di reato e inasprendo le sanzioni includendo anche il reato di associazione criminale di tipo mafioso.

