Agnelli: “L’idea Pirlo ce l’avevo da anni. Il Porto? Avversario di spessore, ricordiamo il Lione” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervenuto nella premiazione del Golden Boy 2020, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non ha parlato solo del rinnovo di Dybala ma anche di tanti altri temi. Queste le sue parole: “Grazie per il premio (Best European President, ndr), lo ricevo volentieri a nome di tutti coloro che lavorano alla Juventus. Mi immagino la Juventus primeggiare, in Italia e in Europa, in quale che sarà il modello che seguiremo per assicurarci che le fasce più giovani, che ora si stanno distaccando dal calcio, torneranno a seguire lo sport più importante al mondo”. Pirlo: “Con Andrea il ragionamento parte tempo addietro, le sue idee ci hanno da subito affascinato. Sono idee che catturano, sono anni che ho questa idea. Poi è stato bello vedere come si è costruito con Tudor, Baronio, Gagliardi e il ritorno di Bertelli. C’è un lavoro scientifico ma ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervenuto nella premiazione del Golden Boy 2020, il presidente della Juventus, Andrea, non ha parlato solo del rinnovo di Dybala ma anche di tanti altri temi. Queste le sue parole: “Grazie per il premio (Best European President, ndr), lo ricevo volentieri a nome di tutti coloro che lavorano alla Juventus. Mi immagino la Juventus primeggiare, in Italia e in Europa, in quale che sarà il modello che seguiremo per assicurarci che le fasce più giovani, che ora si stanno distaccando dal calcio, torneranno a seguire lo sport più importante al mondo”.: “Con Andrea il ragionamento parte tempo addietro, le sue idee ci hanno da subito affascinato. Sono idee che catturano, sonoche ho questa idea. Poi è stato bello vedere come si è costruito con Tudor, Baronio, Gagliardi e il ritorno di Bertelli. C’è un lavoro scientifico ma ...

