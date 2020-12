Agnelli: “Dybala ha un’offerta, l’amore è ricambiato: sarà il capitano” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio Golden Boy 2020 che si sta svolgendo a Torino. Dybala ha un’offerta. La notizia positiva è che sia tornato al gol dopo diverse giornate. Paulo ha affrontato un momento difficile quando ha avuto il Covid. Ho sentito con piacere del suo amore per la Juve: lui è il prossimo capitano della Juventus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevuto un’offerta che lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima base di partenza e un segno di riconoscenza. Aspettiamo serenamente una risposta. Ma questo fa capire che l’amore per lui è ricambiato. Ma la migliore risposta deve sempre darla sul campo, perché il nostro obiettivo è che possa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea, presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio Golden Boy 2020 che si sta svolgendo a Torino. Dybala ha. La notizia positiva è che sia tornato al gol dopo diverse giornate. Paulo ha affrontato un momento difficile quando ha avuto il Covid. Ho sentito con piacere del suo amore per la Juve: lui è il prossimo capitano della Juventus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevutoche lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima base di partenza e un segno di riconoscenza. Aspettiamo serenamente una risposta. Ma questo fa capire cheper lui è. Ma la migliore risposta deve sempre darla sul campo, perché il nostro obiettivo è che possa ...

romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, in occasione della premiazione del Golden Boy 2020: '#Dybala? Mi risult… - DiMarzio : #Juventus, #Agnelli su #Dybala: “Ha ricevuto un’offerta per il rinnovo” | #calciomercato - marcoconterio : ?????? Agnelli su #Dybala 'A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta che lo porterebbe tra i top 20 a livello e… - alealex73 : RT @davideterruzzi: Deve decidere se mettersi contro Andrea Agnelli - in sostanza lo ha già fatto - e ribattere. Decidere se accettare off… - sportli26181512 : Agnelli: 'Ha ricevuto un'offerta da top 20 mondiale. Vogliamo farne il nostro capitano': Il presidente della Juve s… -