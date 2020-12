Agnelli: “Dybala ha avuto un’offerta di rinnovo importante. Aspettiamo la sua risposta” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel corso della cerimonia del Golden Boy 2020, il presidente della Juventus, Andrea Agenlli, ha parlato del possibile rinnovo di Paulo Dybala, affermando come la società abbia già inviato un’offerta sostanziosa all’attaccante argentino. Queste le sue parole: “Dybala? La notizia positiva è il ritorno al gol. Ha avuto un periodo difficile dopo il Covid-19, poi ha avuto altri infortuni e quindi sono stati mesi non facili. Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve, per noi resta un punto fermo. A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta che lo porterebbe tra i top 20 a livello economico, noi Aspettiamo serenamente una sua risposta. Che Aspettiamo anche in campo, lo vogliamo tra i primi cinque al mondo, ma lui al momento non lo è. E lo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel corso della cerimonia del Golden Boy 2020, il presidente della Juventus, Andrea Agenlli, ha parlato del possibiledi Paulo Dybala, affermando come la società abbia già inviatosostanziosa all’attaccante argentino. Queste le sue parole:? La notizia positiva è il ritorno al gol. Haun periodo difficile dopo il Covid-19, poi haaltri infortuni e quindi sono stati mesi non facili. Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve, per noi resta un punto fermo. A me risulta che abbia già ricevutoche lo porterebbe tra i top 20 a livello economico, noiserenamente una sua risposta. Cheanche in campo, lo vogliamo tra i primi cinque al mondo, ma lui al momento non lo è. E lo ...

