After 2, il blu-ray e il sesso più spinto: ecco perché dopo il botteghino il film spopola anche in homevideo (Di lunedì 14 dicembre 2020) dopo gli ottimi incassi nelle sale per After 2 - Un cuore in mille pezzi è subito boom anche nelle vendite homevideo. Scopriamo il perché e analizziamo nei dettagli il blu-ray È stato l'unico film, dopo Tenet, a riempire i cinema italiani quest'estate, nel purtroppo breve periodo di riapertura delle sale cinematografiche dopo il lockdown primaverile e la nuova serrata autunnale. Già solo per questo, After 2 - Un cuore in mille pezzi meriterebbe lodi, elogi e un discorso a parte, al di là della qualità del film. perché il film di Nolan è stato sostenuto da un battage pubblicitario enorme, mentre il sequel del primo capitolo della tormentata storia d'amore tra Tessa e Hardin è vissuto ...

