Addio a John Le Carré | lo scrittore anti-Bond che raccontò meglio di tutti la Guerra Fredda

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Le sue prose erano «più complicate di quanto avessi mai visto nella mia vita», aveva detto Kim Philby, l’agente segreto britannico diventato famoso per il suo doppiogiochismo con l’Urss. «ma erano senza dubbio una buona lettura, dopo quelle stupidaggini di James». Parola di collega, avversario e traditore, ma anche di buon intenditore letterario. PerchéLe(vero nome: DavidMoore Cornwell), loinglese bestseller ed ex spia, morto per polmonite il 13 dicembre nell’ospedale pubblico di Truro, in Cornovaglia, è sempre stato l’-Fleming. E il suo personaggio principale, l’agente George Smiley, era l’. Del resto le 29 spy-story della sua carriera di(ne ha avute anche altre, su cui si ...