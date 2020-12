Accordo Sky Amazon - Prime Video su Sky Q e NOW TV su Fire TV Stick (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sky e Amazon annunciano una nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e NOW TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l’app NOW TV sarà disponibile sui dispositivi Fire TV.Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le... Leggi su digital-news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sky eannunciano una nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell’appdisui dispositivi Sky e NOW TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l’app NOW TV sarà disponibile sui dispositiviTV.Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le...

