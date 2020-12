Abusava delle amiche della figlia 12enne durante alcuni pigiama party: condannato (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un uomo di 46 anni è stato condannato in primo grado ad Imola per violenze sessuali su minori: accusato di aver abusato delle amiche della figlia 12enne. Avrebbe abusato sessualmente di alcune bambine, amiche della figlia 12enne, dopo avergli somministrato dei sonniferi. Queste le pesanti accuse rivolte nei confronti di un uomo di Imola che L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un uomo di 46 anni è statoin primo grado ad Imola per violenze sessuali su minori: accusato di aver abusato. Avrebbe abusato sessualmente di alcune bambine,, dopo avergli somministrato dei sonniferi. Queste le pesanti accuse rivolte nei confronti di un uomo di Imola che L'articolo proviene da YesLife.it.

