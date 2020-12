7 trucchi per rimuovere le palline lanose dai vestiti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli indumenti che usiamo maggiormente con l’arrivo della stagione fredda, sono sicuramente quelli di lana, tuttavia riuscire a mantenerli in perfette condizioni richiede una certa cura. Quante volte capita infatti che appaiono quelle fastidiose palline, che rendono il capo estremamente antiestetico. Questo problema può verificarsi sia per l’attrito, che per il passare del tempo, ma per riuscire a riportare a nuovo il vostro capo d’abbigliamento, oggi vi suggeriamo alcuni modi per far sì che i vostri maglioni preferiti durino molto più a lungo. Foto: pixabay/StockSnap 1. Lama di rasoio Il primo rimedio casalingo da utilizzare è quello di sfruttare la lama di un rasoio. Stendete l’indumento su una superficie piana e fate scorrere la lama, facendo però attenzione a non tagliare il vostro abito. 2. Pettine Prendete un pettine che abbia i rebbi molto stretti e passatelo ... Leggi su virali.video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli indumenti che usiamo maggiormente con l’arrivo della stagione fredda, sono sicuramente quelli di lana, tuttavia riuscire a mantenerli in perfette condizioni richiede una certa cura. Quante volte capita infatti che appaiono quelle fastidiose, che rendono il capo estremamente antiestetico. Questo problema può verificarsi sia per l’attrito, che per il passare del tempo, ma per riuscire a riportare a nuovo il vostro capo d’abbigliamento, oggi vi suggeriamo alcuni modi per far sì che i vostri maglioni preferiti durino molto più a lungo. Foto: pixabay/StockSnap 1. Lama di rasoio Il primo rimedio casalingo da utilizzare è quello di sfruttare la lama di un rasoio. Stendete l’indumento su una superficie piana e fate scorrere la lama, facendo però attenzione a non tagliare il vostro abito. 2. Pettine Prendete un pettine che abbia i rebbi molto stretti e passatelo ...

