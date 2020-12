3 segni zodiacali che potrebbero avere sfortuna il prossimo fine settimana (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sarà meglio che questi segni zodiacali si chiudano in casa e non mettano piede fuori, durante il fine settimana. Le previsioni delle stelle non li favoriscono affatto, ma anzi, un alone di sfortuna nera aleggia su di loro e quindi è meglio che stiano alla larga da tutto e tutti. Ma chi sono i segni di questa lista nera? 1. Bilancia I dilemmi renderanno il fine settimana dei nativi della Bilancia, un momento davvero duro e difficile da sopportare. Sarete assaliti da una spiacevolissima sensazione di angoscia, che vi attanaglierà le viscere e non sarete in grado quasi di alzarvi dal letto. Questo fine settimana non prendete decisioni importanti, altrimenti rischierete di pentirvene amaramente in brevissimo tempo. ... Leggi su virali.video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sarà meglio che questisi chiudano in casa e non mettano piede fuori, durante il. Le previsioni delle stelle non li favoriscono affatto, ma anzi, un alone dinera aleggia su di loro e quindi è meglio che stiano alla larga da tutto e tutti. Ma chi sono idi questa lista nera? 1. Bilancia I dilemmi renderanno ildei nativi della Bilancia, un momento davvero duro e difficile da sopportare. Sarete assaliti da una spiacevolissima sensazione di angoscia, che vi attanaglierà le viscere e non sarete in grado quasi di alzarvi dal letto. Questonon prendete decisioni importanti, altrimenti rischierete di pentirvene amaramente in brevissimo tempo. ...

