25 libri scientifici da regalare a bambini e ragazzi

Leggi su wired

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Leggere, leggere, leggere. Sarà un Natale diverso, lo sappiamo ormai da tempo, ma sicuramente un buon aiuto per passare qualche ora felice potrà venire da loro, i. Il che vale anche per le bambine e i. Senza la possibilità di trascorrere le feste con la famiglia allargata o anche solo con i nonni, di praticare gli sport invernali e di concedersi qualche gita, sarà ancora più importante del solito fare in modo che il tempo domestico dei più piccoli sia sereno. E che cosa c’è di meglio di un buon testo scientifico che permetta anche di fare delle belle scoperte? Tra i nuovi titoli ci sono meraviglie per tutti i gusti e tutte le età. I più grandi non mancheranno di stupirsi conche piaceranno anche ai genitori, come il volume divulgativo Alla scoperta dell’Universo di Stephen e Lucy Hawking oppure Myra sa tutto, ...