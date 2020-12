Zona Rossa alla Cavarzerani fino al 22 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ stato prorogato fino al 22 dicembre il divieto di ingresso e di uscita dall’ex Caserma Cavarzerani di Udine, “per chiunque non sia debitamente giustificato”. A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto nuovi casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma Cavarzerani, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, al fine di contrastare la diffusione del contagio, ha emesso nella giornata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino alla data del 22 dicembre. Leggi su udine20 (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ stato prorogatoal 22il divieto di ingresso e di uscita dall’ex Casermadi Udine, “per chiunque non sia debitamente giustificato”. A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto nuovi casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, al fine di contrastare la diffusione del contagio, ha emesso nella giornata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dstruttura, per chiunque non sia debitamente giustificato,data del 22

