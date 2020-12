Zona gialla, a Torino si ritorna nei bar del centro. Folla per il primo giorno di semi normalità dopo settimane da asporto (Di domenica 13 dicembre 2020) primo giorno in Zona gialla, Torino risponde: ai cittadini è mancato il caffè al bar e quindi oggi, per il primo giorno delle riaperture di bar e ristoranti, i torinesi hanno invaso le vie del centro Città per assaporare da bere e mangiare seduti al tavolo e non prendendolo da asporto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)inrisponde: ai cittadini è mancato il caffè al bar e quindi oggi, per ildelle riaperture di bar e ristoranti, i torinesi hanno invaso le vie delCittà per assaporare da bere e mangiare seduti al tavolo e non prendendolo da. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

