Zingaretti candidato sindaco a Roma? Magari Parla Prestipino Pd

"Non sono nella testa di Nicola Zingaretti e non mi permetto di Parlare per lui. Dico solo che sarebbe il miglior candidato possibile". La deputata del Partito democratico, Patrizia Prestipino, è la coordinatrice laziale di Base riformista, la corrente dem che fa capo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Amministratrice locale di lungo corso, con un passato da presidente del municipio dell'Eur e da assessore provinciale allo Sport e al Turismo proprio nella giunta guidata all'epoca da Zingaretti: "Sarebbe il più autorevole: Romano doc, amministratore doc, segretario del Pd. Meglio di così". Uno scenario ovviamente difficilissimo da realizzare, secondo la stessa Prestipino, che in questa conversazione con Formiche.net ha fatto il punto della situazione su quanto ...

