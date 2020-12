Wuhan, prima e dopo il Coronavirus: le foto (Di domenica 13 dicembre 2020) Wuhan è tornata alla normalità. Un anno dopo lo scoppio della pandemia le strade della città che per prima abbiamo visto svuotarsi sono tornate a vivere. Le serrande dei negozi sono alzate, le persone camminano in strada, le macchine sono tornate a circolare. Senza casi registrati di trasmissioni comunitarie da maggio, la vita dei residenti sta gradualmente tornando alla normalità dopo il durissimo lockdown a cui la città è stata sottoposta tra il 23 gennaio e l’8 aprile scorso. Leggi su vanityfair (Di domenica 13 dicembre 2020) Wuhan è tornata alla normalità. Un anno dopo lo scoppio della pandemia le strade della città che per prima abbiamo visto svuotarsi sono tornate a vivere. Le serrande dei negozi sono alzate, le persone camminano in strada, le macchine sono tornate a circolare. Senza casi registrati di trasmissioni comunitarie da maggio, la vita dei residenti sta gradualmente tornando alla normalità dopo il durissimo lockdown a cui la città è stata sottoposta tra il 23 gennaio e l’8 aprile scorso.

marcobava : 'IL CORONAVIRUS? ERA IN ITALIA PRIMA CHE A WUHAN'– L’ACCUSA DEI MEDIA CINESI E' STRANA MA NON INASPETTATA NE' CAUSA… - GianpaoloPamio : RT @Jnterista_9: @you_trend Il veneto è nuova Wuhan, chiudete questi polentoni a chiave nelle loro case e basta. Non ce la facciamo più con… - mfiorent : 'IL CORONAVIRUS? ERA IN ITALIA PRIMA CHE A WUHAN'– L’ACCUSA DEI MEDIA CINESI CHE CITANO LO STUDIO - DonGiovanni1787 : RT @Jnterista_9: @you_trend Il veneto è nuova Wuhan, chiudete questi polentoni a chiave nelle loro case e basta. Non ce la facciamo più con… - Smg_1908 : RT @Jnterista_9: @you_trend Il veneto è nuova Wuhan, chiudete questi polentoni a chiave nelle loro case e basta. Non ce la facciamo più con… -