World Of Warcraft | Shadowlands ha un giocatore così pacifista che ha raggiunto il level capraccogliendo fiori

World Of Warcraft: Shadowlands ha un giocatore così pacifista che ha raggiunto il level cap...raccogliendo fiori (Di domenica 13 dicembre 2020) World Of Warcraft è sempre stato teatro di storie incredibili e avventure indimenticabili, ma ogni tanto scopriamo qualcosa che riesce ancora a sorprenderci. Come ben sapete, WoW è un MMORPG, ciò significa che il cuore della sua esperienza sono il combattimento, lo svolgimento di missioni, salire di livello, ottenere equipaggiamento più potente, eccetera...ebbene, c'è un giocatore che ha deciso di infischiarsene di tutto ciò e dedicarsi a tutt'altro: la raccolta dei fiori. Effettivamente, il "gathering" è un altro elemento importante degli MMORPG: raccogliendo materiali in giro per il mondo di gioco si possono ottenere elementi importanti per realizzare pozioni, equipaggiamento e simili, no? Si, ma non era questo lo scopo del giocatore DoubleAgent, egli aveva un altro obiettivo che, dopo tanta fatica, ...

