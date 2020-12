Volley, SuperLega: Piacenza travolge Cisterna e sale al quarto posto (Di domenica 13 dicembre 2020) Piacenza ha sconfitto Cisterna per 3-0 (25-21; 25-19; 25-17) nel match valido per la 14ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi pomeriggio era in programma soltanto questa partita in un turno caratterizzato da due rinvii per Covid-19 e dai posticipi di domani in cui saranno coinvolte Civitanova, Perugia e Trento. Gli emiliani si sono imposti senza particolari patemi d’animo tra le mura amiche e hanno così collezionato il quarto successo nelle ultime sei uscite, salendo momentaneamente al quarto posto in classifica (un punto di vantaggio su Milano, che ha però giocato un incontro in meno). I Lupi, ora a una sola lunghezza di distacco da Vibo Valentia (anche i calabresi hanno un incontro in meno), hanno giocato ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-19; 25-17) nel match valido per la 14ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Oggi pomeriggio era in programma soltanto questa partita in un turno caratterizzato da due rinvii per Covid-19 e dai posticipi di domani in cui saranno coinvolte Civitanova, Perugia e Trento. Gli emiliani si sono imposti senza particolari patemi d’animo tra le mura amiche e hanno così collezionato ilsuccesso nelle ultime sei uscite,ndo momentaneamente alin classifica (un punto di vantaggio su Milano, che ha però giocato un incontro in meno). I Lupi, ora a una sola lunghezza di distacco da Vibo Valentia (anche i calabresi hanno un incontro in meno), hanno giocato ...

