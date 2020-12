Volano gli acquisti che danno diritto al cashback di Natale, rimborsi già oltre i 10 milioni di euro (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ ormai una sorta di cashback mania. Palazzo Chigi fa sapere che sono ormai 2,5 milioni le transazioni effettuate e già acquisite dal sistema per un importo totale dei rimborsi accumulati per l’extra cashback di Natale che sfiora i 10 milioni di euro. Sale a 52mila il numero dei partecipanti che ha già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020. Ieri erano 15mila. Palazzo Chigi ricorda che le transazioni relative agli acquisti effettuati nell’ambito del programma possono richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere visualizzate. Inoltre, prima di procedere agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ ormai una sorta dimania. Palazzo Chigi fa sapere che sono ormai 2,5le transazioni effettuate e già acquisite dal sistema per un importo totale deiaccumulati per l’extradiche sfiora i 10di. Sale a 52mila il numero dei partecipanti che ha già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10% suglieffettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020. Ieri erano 15mila. Palazzo Chigi ricorda che le transazioni relative aglieffettuati nell’ambito del programma possono richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere visualizzate. In, prima di procedere agli ...

