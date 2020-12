Vitulano | la Gesesa informa | Interruzione idrica per lavori di manutenzione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Comunichiamo che a causa disulla retein Via Cerrilli del Comune di, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 08.00 alle ore 11.00 di Lunedì 14 Dicembre 2020, nelle seguenti zone: – via Cerrilli – via Circumvallazione (in parte) Ricordiamo, che per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile, e che, si possono segnalare disservizi anche dal proprio cellulare, scaricando l’App Gratuita My. L'articolo proviene da Anteprima24.it.