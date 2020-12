Vita da Star la trama del film stasera su Rai Premium domenica 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Vita da Star il film stasera su Rai Premium domenica 13 dicembre, la trama Vita da Star il film tv commedia romantica in onda stasera su Rai Premium domenica 13 dicembre diretto da Mike Rohl e realizzato per Hallmark Channel negli USA. Una stella degli anni ’80 in declino può trovare una nuova Vita in un piccolo centro lontano dal glamour e dal lusso? Trattandosi di un film tv non ci sono dati sugli incassi e non è disponibile in streaming se non su Rai Play. Vita da Star la trama del film stasera su Rai ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 dicembre 2020)dailsu Rai13, ladailtv commedia romantica in ondasu Rai13diretto da Mike Rohl e realizzato per Hallmark Channel negli USA. Una stella degli anni ’80 in declino può trovare una nuovain un piccolo centro lontano dal glamour e dal lusso? Trattandosi di untv non ci sono dati sugli incassi e non è disponibile in streaming se non su Rai Play.daladelsu Rai ...

