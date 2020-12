Virgin Galactic: problema durante il test blocca il primo volo di prova dal New Mexico (Di domenica 13 dicembre 2020) Today's flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had ... Leggi su hwupgrade (Di domenica 13 dicembre 2020) Today's flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had ...

repubblica : Primo collaudo fallito per il volo che porterà i turisti nello spazio: 'Problema ai motori' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Turismo spaziale, fallito il primo collaudo della Virgin Galactic: 'Problema ai motori durante il volo': In New Messico s… - RepubblicaTv : Turismo spaziale, fallito il primo collaudo della Virgin Galactic: 'Problema ai motori durante il volo': In New Mes… - 11secon : #SCIENZA - #SPAZIO #VirginGalactic ha tentato un #test di volo della #SpaceShip2, il veivolo pensato per il… - zazoomblog : Virgin Galactic decolla laereo-madre ma il motore della navicella non si accende. Video Foto Italiani in fila con L… -

Niente da fare per il primo volo di prova di VMS Eve e SpaceShipTwo Unity dallo spazioporto del New Mexico di Virgin Galactic. Nessun danno per l'equipaggio e i velivoli e le procedure di sicurezza ha ...

Nella giornata di ieri lo SpaceShipTwo è partito dal New Mexico per il primo test con equipaggio. Intanto sono già 600 ui voli prenotati.

