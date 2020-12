Vinci Casa domenica 13 dicembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di domenica 13 dicembre 2020) Vinci Casa domenica 13 dicembre 2020. L’estrazione di domenica 13/12/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, domenica 13 dicembre Se non ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 dicembre 2020)13. L’estrazione di13/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.13Se non ...

MARCOCARTA85 : Un cuore basterà per volare leggeri come gli aquiloni ?? Ci vediamo tra poco a Verissimo con la padrona di casa più… - italiaserait : Vinci Casa domenica 13 dicembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - thewaterflea : RT @Gingio5: Stavo benissimo, mi hanno fatto un tampone una dozzina di giorni fa risultato positivo. Mi hanno fatto stare a casa per quest… - luzio2006 : RT @Gingio5: Stavo benissimo, mi hanno fatto un tampone una dozzina di giorni fa risultato positivo. Mi hanno fatto stare a casa per quest… - rodolfomurra : Daje Robè, vinci questo maledetto virus, torna presto a casa che in estate andiamo insieme in Salento e festeggiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa Estrazione del VinciCasa di sabato 12 dicembre 2020 Datasport VinciCasa numeri vincenti oggi 13 dicembre estrazione Vincicasa 13 dicembre , estrazioni dei numeri del nuovissimo gioco nel mese di novembre. Chi sarà il fortunato vincitore della prossima casa? Vincicasa: venerdì senza '5' ma con otto '4', la combinazione vincente Nessun '5' ma otto '4' centrati nel concorso di Vincicasa di venerdì 11 dicembre, questa la combinazione vincente. Vincicasa 13 dicembre , estrazioni dei numeri del nuovissimo gioco nel mese di novembre. Chi sarà il fortunato vincitore della prossima casa?Nessun '5' ma otto '4' centrati nel concorso di Vincicasa di venerdì 11 dicembre, questa la combinazione vincente.