VIDEO Sci alpino | Martin Cater vince la discesa in Val d’Isere | highlights e sintesi Sorpresa slovena col 41!

Martin Cater ha vinto la discesa libera della Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Lo sloveno si imposto col tempo di 2:04.87, scendendo addirittura col pettorale numero 41. Il balcanico ha sorpreso tutti e ha strozzato l'urlo in gola all'austriaco Otmar Striedinger, sceso col 26 e arresosi per 22 centesimi. Il podio delle sorprese è completato dallo svizzero Urs Kryenbehl (a 27 centesimi). Buon decimo posto per il nostro Dominik Paris a 62 centesimi dal vincitore, attardato di 0.35 dal podio e ormai rientrato in grande condizione.

