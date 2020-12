VIDEO – Natale al tempo del Covid: musica (e sogni) di speranza (Di domenica 13 dicembre 2020) Lorenzo Di Muccio, Alessandro e Giuseppe D’Onofrio. Sono tre giovani musicisti che nelle imminenti festività natalizie hanno realizzato e lanciato un VIDEO musicale. Lorenzo Di Muccio, alla chitarra elettrica, è un grande costumista.Alessandro D’Onofrio è ‘voce’ ed aiuto del nipote del regista, nonché controfigura dell’attore protagonista che dorme sul set. Infine Giuseppe D’Onofrio, chitarrista e visionario irreprensibile. I tre raccontano quanto segue. “Lanciamo un VIDEO musicale sul momento che stiamo vivendo. Certo sarà un Natale sottotono. Speriamo che nel prossimo, questo sarà soltanto un brutto sogno”. Ancora: “In un momento storico così delicato e difficile in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto da un’emergenza sanitaria pandemica, tutti noi riflettiamo sul senso della vita, sulle nostre ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 13 dicembre 2020) Lorenzo Di Muccio, Alessandro e Giuseppe D’Onofrio. Sono tre giovani musicisti che nelle imminenti festività natalizie hanno realizzato e lanciato unle. Lorenzo Di Muccio, alla chitarra elettrica, è un grande costumista.Alessandro D’Onofrio è ‘voce’ ed aiuto del nipote del regista, nonché controfigura dell’attore protagonista che dorme sul set. Infine Giuseppe D’Onofrio, chitarrista e visionario irreprensibile. I tre raccontano quanto segue. “Lanciamo unle sul momento che stiamo vivendo. Certo sarà unsottotono. Speriamo che nel prossimo, questo sarà soltanto un brutto sogno”. Ancora: “In un momento storico così delicato e difficile in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto da un’emergenza sanitaria pandemica, tutti noi riflettiamo sul senso della vita, sulle nostre ...

