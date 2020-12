VIDEO F1, le emozioni del GP di Abu Dhabi: Verstappen batte le Mercedes. Vettel saluta la Ferrari (Di domenica 13 dicembre 2020) Max Verstappen ha vinto il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. L’olandese della Red Bull ha battuto le due Mercedes. Le Frecce d’Argento partivano con tutti i favori del pronostico come sempre, ma oggi non sono riuscite a fronteggiare lo scatenato Verstappen e si sono dovute accontentare degli altri due posti sul podio. Valtteri Bottas ha concluso in seconda posizione, avendo la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton (soltanto terzo). Domenica estremamente complicata per la Ferrari, ben lontana dalle posizioni che contano con entrambi i piloti: Sebastian Vettel, alla sua ultima gara con il Cavallino Rampante, si è dovuto accontentare del 14mo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Maxha vinto il GP di Abu2020, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. L’olandese della Red Bull ha battuto le due. Le Frecce d’Argento partivano con tutti i favori del pronostico come sempre, ma oggi non sono riuscite a fronteggiare lo scatenatoe si sono dovute accontentare degli altri due posti sul podio. Valtteri Bottas ha concluso in seconda posizione, avendo la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton (soltanto terzo). Domenica estremamente complicata per la, ben lontana dalle posizioni che contano con entrambi i piloti: Sebastian, alla sua ultima gara con il Cavallino Rampante, si è dovuto accontentare del 14mo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in ...

acmilan : #MilanParma 2006 @jksheva7's captains the Rossoneri in a San Siro goalfest ? Sheva capitano: gol ed emozioni a S… - MediasetPlay : Sorrisi, spensieratezza, emozioni, musica, talenti: noi abbiamo cercato di regalarvi tutto questo ed è stato bellis… - acmilan : #FollowTheRossonere: a hard-fought battle to relish, relive our away win against Fiorentina ?? Una partita importa… - Vale22046 : RT @SandGrains_Anja: Rivolgo la mie note alle #Emozioni e nel suo ascolto i miei pensieri scrivono una scia di parole si posano sul mio cu… - AntonelloCaric5 : RT @SandGrains_Anja: Rivolgo la mie note alle #Emozioni e nel suo ascolto i miei pensieri scrivono una scia di parole si posano sul mio cu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO emozioni Le emozioni dei bimbi durante il lockdown nel video di Oplà Prima Saronno Video/ Crotone Spezia (4-1) highlights e gol. Messias trascina i calabresi Video Crotone Spezia (risultato finale 4-1) highlights e gol della sfida valida per l'undicesima giornata di serie A. Messias trascina i pitagorici ... Natale al ’’centro del mondo’’, la magia in un video Con la pubblicazione del primo video “La magia del Natale a Foligno... Centro del mondo. Esperienze ed emozioni da vivere” è partita la nuova campagna di promozione turistica della città di Foligno, q ... Video Crotone Spezia (risultato finale 4-1) highlights e gol della sfida valida per l'undicesima giornata di serie A. Messias trascina i pitagorici ...Con la pubblicazione del primo video “La magia del Natale a Foligno... Centro del mondo. Esperienze ed emozioni da vivere” è partita la nuova campagna di promozione turistica della città di Foligno, q ...