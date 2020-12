VIDEO F1, la Ferrari più sorpassata degli ultimi 37 anni! Mai così male dal 1983 (Di domenica 13 dicembre 2020) Con l’epilogo del Gran Premio di Abu Dhabi si chiude la difficile stagione della Ferrari. Il Mondiale di F1 2020 non ha sorriso alle Rosse che dal primo evento non sono mai state in lotta per il successo. Il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettel hanno cercato in tutti i modi di tenere alta la bandiera della casa di Maranello nelle diciassette prove in programma. La Ferrari archivia la stagione peggiore dal 1983 ad oggi. Al termine dell’ultima gara le due monoposto firmano il sesto posto nella classifica costruttori alle spalle di Renault e Racing Point. Sono solo tre i podi conquistati da Leclerc (Austria e Silverstone) e Vettel (Turchia). VIDEO F1: LA DIFFICILE STAGIONE DELLA Ferrari Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Con l’epilogo del Gran Premio di Abu Dhabi si chiude la difficile stagione della. Il Mondiale di F1 2020 non ha sorriso alle Rosse che dal primo evento non sono mai state in lotta per il successo. Il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettel hanno cercato in tutti i modi di tenere alta la bandiera della casa di Maranello nelle diciassette prove in programma. Laarchivia la stagione peggiore dalad oggi. Al termine dell’ultima gara le due monoposto firmano il sesto posto nella classifica costruttori alle spalle di Renault e Racing Point. Sono solo tre i podi conquistati da Leclerc (Austria e Silverstone) e Vettel (Turchia).F1: LA DIFFICILE STAGIONE DELLAFoto: LaPresse

