VIDEO F1, GP Abu Dhabi 2020: gli highlights della gara di Yas Marina (Di domenica 13 dicembre 2020) Grande vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina prestazione "regale" dell'olandese della Red Bull, mai impensierito da Valtteri Bottas (+15?976) e da Lewis Hamilton (+18?415) con le Mercedes. Nei migliori dieci troviamo anche Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), autore del giro più veloce, Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Renault) e Lance Stroll (Racing Point). Prestazione molto deludente delle Ferrari che hanno concluso fuori dalla zona punti con il monegasco Charles Leclerc 13° e Sebastian Vettel 14°. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini più importanti della gara di Yas Marina.

