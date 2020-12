VIDEO Atalanta Fiorentina HIGHLIGHTS (Di domenica 13 dicembre 2020) La Fiorentina è alla ricerca disperata di gioco e risultati anche se la partita di oggi non è affatto semplice: l’Atalanta infatti vuole ritornare a far bene in campionato dopo la qualificazione ottenuta nella fase successiva di Champions League. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA PARTITA. Giornal.it. Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020) Laè alla ricerca disperata di gioco e risultati anche se la partita di oggi non è affatto semplice: l’infatti vuole ritornare a far bene in campionato dopo la qualificazione ottenuta nella fase successiva di Champions League. GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA PARTITA. Giornal.it.

Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - Atalanta_BC : #AtalantaFiorentina | 3-0 | 63’ ? GOOOOOOOOOOL RAFAEEEEEEL TOLOIIIIIIII!!! Siamo a 3-0!!!! And it's 3-0!!!!… - Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? Our #StartingXI to face Udinese! Presented by @Plus500 #UdineseAtalanta #SerieATIM… - sportface2016 : #AtalantaFiorentina 3-0: gol di #Toloi, tris dei nerazzurri (VIDEO) - atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: #AtalantaFiorentina | 3-0 | 63’ ? GOOOOOOOOOOL RAFAEEEEEEL TOLOIIIIIIII!!! Siamo a 3-0!!!! And it's 3-0!!!! #GoAtalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Atalanta Ajax-Atalanta 0-1, gol e highlights: decide Muriel, nerazzurri agli ottavi di finale Sky Sport VIDEO Atalanta Fiorentina HIGHLIGHTS La Fiorentina è alla ricerca disperata di gioco e risultati anche se la partita di oggi non è affatto semplice: l’Atalanta infatti vuole ritornare a far bene in campionato dopo la qualificazione ... Atalanta-Fiorentina 2-0: gol di Malinovskyi, l’ucraino firma il raddoppio su punizione (VIDEO) Ruslan Malinovskyi trova il gol del 2-0 ed incrementa il vantaggio per l’Atalanta. L’ucraino sigla il raddoppio ... riesce ad invertire il trend negativo per il momento. In alto il video della rete. La Fiorentina è alla ricerca disperata di gioco e risultati anche se la partita di oggi non è affatto semplice: l’Atalanta infatti vuole ritornare a far bene in campionato dopo la qualificazione ...Ruslan Malinovskyi trova il gol del 2-0 ed incrementa il vantaggio per l’Atalanta. L’ucraino sigla il raddoppio ... riesce ad invertire il trend negativo per il momento. In alto il video della rete.