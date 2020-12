Viaggio in Italia. Friuli, terra di frontiera e di tradizioni (Di domenica 13 dicembre 2020) Confini, sbarramenti, frontiere. Parole come queste non stanno soltanto a rimarcare divisioni, ma possono trasformarsi in strumenti di condivisione e di arricchimento. Ponti e non muri, laddove si incontrano luoghi di confine che accolgono, vivificano. Terre come il Friuli, capace di regalare emozioni che coinvolgono i sensi grazie alle eccellenze paesaggistiche, artistiche, enogastronomiche di cui questa regione è generosa. Ma non solo, perché rivelano anche un lato intimo, che induce a una riflessione e a una gioia più interiori, legate alle arti, alla voglia di comunicare. Non è un caso che si intitoli proprio Sconfinati uno degli spettacoli andati in scena a Cividale del Friuli nel corso del Mittelfest 2020: un insieme di narrazioni creato dall’associazione Bottega Errante. «Uno sguardo sulla ricchezza del mondo di frontiera su ... Leggi su iodonna (Di domenica 13 dicembre 2020) Confini, sbarramenti, frontiere. Parole come queste non stanno soltanto a rimarcare divisioni, ma possono trasformarsi in strumenti di condivisione e di arricchimento. Ponti e non muri, laddove si incontrano luoghi di confine che accolgono, vivificano. Terre come il, capace di regalare emozioni che coinvolgono i sensi grazie alle eccellenze paesaggistiche, artistiche, enogastronomiche di cui questa regione è generosa. Ma non solo, perché rivelano anche un lato intimo, che induce a una riflessione e a una gioia più interiori, legate alle arti, alla voglia di comunicare. Non è un caso che si intitoli proprio Sconfinati uno degli spettacoli andati in scena a Cividale delnel corso del Mittelfest 2020: un insieme di narrazioni creato dall’associazione Bottega Errante. «Uno sguardo sulla ricchezza del mondo disu ...

Avvenire_Nei : Sulla rotta balcanica delle migrazionI - LostInFilm : 'Dolce far niente' 'Viaggio in Italia' (1954, Roberto Rossellini) - LostInFilm : 'Viaggio in Italia' (1954, Roberto Rossellini) - samiah__11 : RT @LostInFilm: 'Viaggio in Italia' (1954, Roberto Rossellini) - Alberto40264400 : @antondepierro Ma che schifo! Ti uccidono un figlio servitore dello Stato e lo Stato che fa? Ti chiede il rimborso… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Italia Viaggi in Italia, l’Ue diventa «zona rossa»: senza tampone obbligo di quarantena Corriere della Sera Salvini apre al governo ponte Meloni lo gela: mai con Pd e M5s

Leader della Lega disponibile a un esecutivo d’emergenza per portare l’Italia alle urne. Fd’I non ci sta: si voti subito ...

Spostamenti soltanto tra i piccoli Comuni La frenata del governo

LA STRATEGIAROMA Come annunciato dal premier Giuseppe Conte e confermato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni) «sarà il Parlamento» a decidere sulle deroghe ...

Leader della Lega disponibile a un esecutivo d’emergenza per portare l’Italia alle urne. Fd’I non ci sta: si voti subito ...LA STRATEGIAROMA Come annunciato dal premier Giuseppe Conte e confermato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni) «sarà il Parlamento» a decidere sulle deroghe ...