Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 19 | 30

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, PER UN TAMPONAMENTO VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, CODE A PARTIRE DA CASTELNO, IN DIREZIONESULLA PRENESTINA, RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCONE E’ SCORREVOLE, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PIETRALATA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E NELLA CAPITALE IL TRANSITO DEI PEDONI RALLENTA LA CIRCONE DEI VEICOLI IN CENTRO PER EFFETTO DELLE MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO SONO CHIUSE SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ LE DUE STAZIONI CENTRALI DI FLAMINIO E ...