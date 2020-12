Vettel esce per l’ultima volta dal box Ferrari: applausi dei meccanici (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Quattordici vittorie, dodici pole position e cinquantacinque podi. Per l’ultima volta Sebastian Vettel lascia il box Ferrari e lo fa tra gli applausi dei meccanici della Rossa. Splendido gesto da parte del team di Maranello verso il tedesco che al Gran Premio di Abu Dhabi disputerà la sua ultima gara con il Cavallino (118 presenze con quella di oggi). Dal Mondiale 2021 Seb guiderà l’Aston Martin. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Quattordici vittorie, dodici pole position e cinquantacinque podi. PerSebastianlascia il boxe lo fa tra glideidella Rossa. Splendido gesto da parte del team di Maranello verso il tedesco che al Gran Premio di Abu Dhabi disputerà la sua ultima gara con il Cavallino (118 presenze con quella di oggi). Dal Mondiale 2021 Seb guiderà l’Aston Martin. SportFace.

sportface2016 : VIDEO #AbuDhabiGP | #Vettel esce per l'ultima volta dal box #Ferrari, applausi dei meccanici - Delio92 : #vettel all'ultima pole alla guida della #ferrari esce in q2 e partirà 13°. #giovinazzi 14°. #perez partirà in ulti… - vtdm90 : Pensando alla gara di due gg fa. Leclerc la combina grossa , Vettel anonimo . Ma ne esce ridmensionato Hamilton che… - _funzioniamo : RT @Mauro_Serafin: Ore 20:05, Sebastian Vettel esce dai box dopo aver effettuato il suo primo pit stop della gara, gomme Hard per lui. #Sak… - itsbeetlesful : quando esce la solita polemica sulle ragazze che seguono la F1 solo per l’aspetto dei piloti e ti tocca negare tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel esce Vettel esce per l'ultima volta dal box Ferrari: applausi dei meccanici (VIDEO) Sportface.it Vettel esce per l’ultima volta dal box Ferrari: applausi dei meccanici (VIDEO) Quattordici vittorie, dodici pole position e cinquantacinque podi. Per l’ultima volta Sebastian Vettel lascia il box Ferrari e lo fa tra gli applausi dei meccanici della Rossa. Splendido gesto da part ... Vettel, ultima corsa: chiude con la Ferrari, è l'anatomia di un fallimento Un sogno infranto. Sei stagioni alla Ferrari senza riuscire a conquistare il suo quinto Mondiale nel segno del Cavallino. Da ragazzo si era esaltato seguendo le imprese di Michael Schumacher ... Quattordici vittorie, dodici pole position e cinquantacinque podi. Per l’ultima volta Sebastian Vettel lascia il box Ferrari e lo fa tra gli applausi dei meccanici della Rossa. Splendido gesto da part ...Un sogno infranto. Sei stagioni alla Ferrari senza riuscire a conquistare il suo quinto Mondiale nel segno del Cavallino. Da ragazzo si era esaltato seguendo le imprese di Michael Schumacher ...