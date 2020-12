Verissimo, Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Molto aggressivo. Non accetterò più che qualcuno alzi le mani” (Di domenica 13 dicembre 2020) Rita Rusic è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo e a Silvia Toffanin ha rivelato retroscena inediti del suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori. “Avevo 20 anni quando l’ho conosciuto – ha iniziato a raccontare la produttrice ed ex gieffina – e lui quasi 40 anni. Non era un bell’uomo, ma io mi sono innamorata perché era simpatico, divertente, accattivante. Era Molto affettuoso, sempre mano nella mano. Le cose sono iniziate a cambiare quando io sono diventata una donna di successo”. “Per 16 anni non ha voluto che concedessi un’intervista. Il padre era competitivo con Vittorio e lui lo è stato con me. Gli ultimi anni di matrimonio sono stati pesantissimi. Il malessere era arrivato anche sui figli, Vittorio era diventato Molto aggressivo. Spariva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)è stata ospite dell’ultima puntata die a Silvia Toffanin ha rivelato retroscena inediti del suo matrimonio con Vittorio. “Avevo 20 anni quando l’ho conosciuto – ha iniziato a raccontare la produttrice ed ex gieffina – e lui quasi 40 anni. Non era un bell’uomo, ma io mi sono innamorata perché era simpatico, divertente, accattivante. Eraaffettuoso, sempre mano nella mano. Le cose sono iniziate a cambiare quando io sono diventata una donna di successo”. “Per 16 anni non ha voluto che concedessi un’intervista. Il padre era competitivo con Vittorio e lui lo è stato con me. Gli ultimi anni di matrimonio sono stati pesantissimi. Il malessere era arrivato anche sui figli, Vittorio era diventato. Spariva ...

