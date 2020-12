Veera Kinnunen | ballerina partner Paolo Conticini L' Italia mi ha salvato

(Di domenica 13 dicembre 2020), ladi, ospite a Domenica In: la coppia si ritrova per regalare al pubblico una nuova performance di ballo

Ultime Notizie dalla rete : Veera Kinnunen

13 Dicembre 2020 \| 11:30 di Lorenzo Di Palma. Mara Venier aprirà la puntata di Domenica in, il 13 dicembre alle 14 su Rai1, con Andrea Bocelli, una delle voci italiane più famos ...Veera Kinnunen, la ballerina partner di Paolo Conticini, ospite a Domenica In: la coppia si ritrova per regalare al pubblico una nuova performance di ballo ...