Van Gaal rimprovera Van de Beek: «Ha sbagliato ad andare al Manchester United» (Di domenica 13 dicembre 2020) Louis Van Gaal ha parlato di Donny Van de Beek e della sua scelta di andare al Manchester United in estate. Le sue parole. Louis van Gaal, ex tecnico del Manchester United, ha bocciato la scelta di Donny Van de Beek di trasferirsi nella società inglese. Queste le sue parole a Ziggo Sport. «Spero che il suo momento arrivi, ma non ha fatto una buona scelta. Con Pogba e Fernandes, dove dovrebbe giocare? Poteva capirlo in anticipo e, essendo un ragazzo con delle grandi qualità, avrebbe potuto trasferirsi in un’altra grande squadra, che gli avrebbe reso più giustizia» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Louis Vanha parlato di Donny Van dee della sua scelta dialin estate. Le sue parole. Louis van, ex tecnico del, ha bocciato la scelta di Donny Van dedi trasferirsi nella società inglese. Queste le sue parole a Ziggo Sport. «Spero che il suo momento arrivi, ma non ha fatto una buona scelta. Con Pogba e Fernandes, dove dovrebbe giocare? Poteva capirlo in anticipo e, essendo un ragazzo con delle grandi qualità, avrebbe potuto trasferirsi in un’altra grande squadra, che gli avrebbe reso più giustizia» Leggi su Calcionews24.com

