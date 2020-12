Valsusa, torna la protesta NoTav. Centinaia in marcia contro l’allargamento del cantiere: “C’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre” (Di domenica 13 dicembre 2020) “C’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre”. Lo cantano le Centinaia di No Tav che questo pomeriggio hanno marciato per i boschi della Valsusa contro l’allargamento del cantiere, per provare ad avvicinarsi all’area dei lavori. Dopo aver aggirato il blocco della polizia passando dai sentieri, è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni in risposta alle pietre e alle bombe carta gettate dai manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020), cie ci. Lo cantano ledi No Tav che questo pomeriggio hannoto per i boschi delladel, per provare ad avvicinarsi all’area dei lavori. Dopo aver aggirato il blocco della polizia passando dai sentieri, è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni in risposta alle pietre e alle bombe carta gettate dai manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Valsusa, torna la protesta NoTav. Centinaia in marcia contro l’allargamento del cantiere: “C’eravamo, ci siamo e ci… - Noovyis : (Valsusa, torna la protesta NoTav. Centinaia in marcia contro l’allargamento del cantiere: “C’eravamo, ci siamo e c… - ilfattovideo : Valsusa, torna la protesta NoTav. Centinaia in marcia contro l’allargamento del cantiere: “C’eravamo, ci siamo e ci… - lo_spiffero : Torna la tensione in Valsusa. No Tav lanciano bombe carta contro le forze dell'ordine -

Ultime Notizie dalla rete : Valsusa torna Valsusa, torna la protesta NoTav. Centinaia in marcia contro l’allargamento del cantiere:… Il Fatto Quotidiano CORONAVIRUS, LA STUDENTESSA CINESE CHE VIVE IN VALSUSA E CHE HA VISSUTO DUE LOCKDOWN BARDONECCHIA – Elena Wu è una ragazza cinese di 19 anni. Vive da tempo Italia, ma è stata nella sua terra d’origine proprio dallo scorso anno e fino a pochi mesi fa, durante la prima ... No Tav, bombe carta in Valsusa Torna la tensione in Valsusa dove questa mattina nel campo sportivo di Giaglione i militanti No Tav di sono dati appuntamento per un’iniziativa di protesta contro l’allargamento del cantiere della Tor ... BARDONECCHIA – Elena Wu è una ragazza cinese di 19 anni. Vive da tempo Italia, ma è stata nella sua terra d’origine proprio dallo scorso anno e fino a pochi mesi fa, durante la prima ...Torna la tensione in Valsusa dove questa mattina nel campo sportivo di Giaglione i militanti No Tav di sono dati appuntamento per un’iniziativa di protesta contro l’allargamento del cantiere della Tor ...