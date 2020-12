Valle d'Aosta: Salvini, 'solidarietà alla Spelgatti, orgogliosamente per legalità' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "solidarietà alla brava Nicoletta Spelgatti, orgogliosamente dalla parte della sua Valle d'Aosta e della legalità, e per questo sgradita alla ‘ndrangheta. Siamo felici di non piacere ai criminali, ogni voto alla Lega è un voto contro i boss: forza Nicoletta!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le intercettazioni riportate nelle motivazioni della sentenza Geenna. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "brava Nicolettaparte della suad'e della, e per questo sgradita‘ndrangheta. Siamo felici di non piacere ai criminali, ogni votoLega è un voto contro i boss: forza Nicoletta!”. Lo dice il leader della Lega Matteo, commentando le intercettazioni riportate nelle motivazioni della sentenza Geenna.

