Vaia Spallanzani | ' Dobbiamo convincere gli italiani che il vaccino serve a tutti'

(Di domenica 13 dicembre 2020) Un appello a no vax e negazisti e a chi va loro dietro: "una grande alleanza fra il governo e il cittadino, per risolvere i problemi anche a monte oltre che a valle. Sono contrario alla ...

Il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani: "Da sempre sono contrario alle esercitazioni muscolari e sono più per il convincimento. Ma adesso i problemi vanno risolti a monte e non a valle" ...“Procedendo con questi ritmi sarà possibile avviare da luglio le prime sperimentazioni sull’uomo”.Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in merito al vaccino... Una san ...