Vaccino: una primula viola simbolo della campagna anticovid, l’annuncia Arcuri (Di domenica 13 dicembre 2020) L'italia rinasce con un fiore è lo slogan che accompagna il simbolo e che sarà presente in tutta la campagna. Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare, ha detto Boeri. Arcuri annuncia, prime dosi a 1.800.000 italiani a metà gennaio Leggi su firenzepost (Di domenica 13 dicembre 2020) L'italia rinasce con un fiore è lo slogan che accompagna ile che sarà presente in tutta la. Questa idea di unache ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare, ha detto Boeri.annuncia, prime dosi a 1.800.000 italiani a metà gennaio

chetempochefa : Ho visto morire tanta gente, anche giovane, tra i quali un mio collega di 30 anni senza patologie. Potermi vaccinar… - RobertoBurioni : La pubblicazione che conferma l'incredibile efficacia del vaccino contro COVID-19 è una notizia fantastica, ma che… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «'Se noi siamo in una condizione di gestire la curva del contagio, non sarà necessario impor… - 7mber : @Fragment_84 @alebarbano Ma ti rendi conto di quello che dici? Ma chi è il pirla che fa ammalare i propri figli di… - sindfrei_ : RT @Scacciavillani: ULTIMORA +++++ Boris Johnson sospende le vaccinazioni in UK. Dopo aver ricevuto il vaccino i vecchi babbioni si accorgo… -