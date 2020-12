Vaccino, investimenti, geopolitica. La Cina e le sfide da potenza (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Marocco ha accettato la normalizzazione dei rapporti con Israele secondo una forte volontà diplomatica americana. Nel frattempo, come gli Emirati Arabi (già normalizzati con lo stato ebraico e già dentro il quadro degli Accordi di Abramo insieme ad altri paesi) anche Rabat ha deciso di acquistare il Vaccino anti-Covid dell’azienda cinese Sinopharm. E dunque, considerando che sul Vaccino c’è una competizione geopolitica — dove Washington spinge per i suoi prodotti (come quelli di Pfizer e Moderna), e il presidente statunitense chiama ancora SarsCov-2 “il virus cinese” — pare che Pechino sia comunque in grado di mosse di persuasione molto consistenti su importanti alleati americani. Il Vaccino è un’esigenza, magari, ma quanto è attraente la Cina per i paesi dell’area MENA “”Occorre partire dal fatto ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Marocco ha accettato la normalizzazione dei rapporti con Israele secondo una forte volontà diplomatica americana. Nel frattempo, come gli Emirati Arabi (già normalizzati con lo stato ebraico e già dentro il quadro degli Accordi di Abramo insieme ad altri paesi) anche Rabat ha deciso di acquistare ilanti-Covid dell’azienda cinese Sinopharm. E dunque, considerando che sulc’è una competizione— dove Washington spinge per i suoi prodotti (come quelli di Pfizer e Moderna), e il presidente statunitense chiama ancora SarsCov-2 “il virus cinese” — pare che Pechino sia comunque in grado di mosse di persuasione molto consistenti su importanti alleati americani. Ilè un’esigenza, magari, ma quanto è attraente laper i paesi dell’area MENA “”Occorre partire dal fatto ...

