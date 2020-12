Vaccino, ecco come saranno i padiglioni in cui verrà somministrato (FOTO&VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Italia rinasce con un fiore”. Sarà questo lo slogan che caratterizzerà la campagna di vaccinazione in partenza a inizio 2021. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa di presentazione trasmessa dall’Auditorium Invitalia a Roma. L’obiettivo era quello di svelare i dettagoli della campagna vaccinale. Il fiore – per la precisione una primula – sarà il simbolo dell’intera campagna e si rifletterà anche nella struttura dei padiglioni nei quali saranno distribuiti i vaccini: “L’architetto Stefano Boeri ha fatto un regalo generoso e stupendo al nostro Paese”, ha detto Arcuri. I padiglioni saranno 300 all’inizio e 1500 nella seconda fase, e avranno tutti la forma di un fiore. Si comporranno in moduli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Italia rinasce con un fiore”. Sarà questo lo slogan che caratterizzerà la campagna di vaccinazione in partenza a inizio 2021. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa di presentazione trasmessa dall’Auditorium Invitalia a Roma. L’obiettivo era quello di svelare i dettagoli della campagna vaccinale. Il fiore – per la precisione una primula – sarà il simbolo dell’intera campagna e si rifletterà anche nella struttura deinei qualidistribuiti i vaccini: “L’architetto Stefano Boeri ha fatto un regalo generoso e stupendo al nostro Paese”, ha detto Arcuri. I300 all’inizio e 1500 nella seconda fase, e avranno tutti la forma di un fiore. Si comporranno in moduli ...

RobertoBurioni : Ecco la lettera storica con la quale FDA autorizza il vaccino anti COVID-19. Ci siamo. - NicolaPorro : Ecco come i giornali hanno costruito la mezza bufala anti inglese sul farmaco e le allergie ?? #IlRuggito di… - enzomazza : Ecco Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid - Startmag - puresoulfree : Una BAMBINA DI 3 ANNI NON VUOLE METTERE LA MASCHERINA, con i genitori è costretta a scendere dall'aereo. Ecco come… - DanieleCazzani : ... dopo i #banchirotanti ecco la #vaccinazionepetalosa ?????? #Arcuri #vaccino #petaloso #COVID__19 #coronavirus ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ecco CORONAVIRUS: MASCHERINE e DISTANZIAMENTO anche dopo il VACCINO, ecco perché dovremo ancora FARLO iLMeteo.it Vaccino, ecco come saranno i padiglioni in cui verrà somministrato (FOTO&VIDEO) Il fiore – per la precisione una primula – sarà il simbolo dell’intera campagna e si rifletterà anche nella struttura dei padiglioni nei quali saranno distribuiti i vaccini: “L’architetto Stefano ... Covid, Vaccino: l’Italia perde milioni di dosi per il 2021: Ecco cosa accade Si complica il piano di vaccinazioni anti Covid dell’Italia. Come riportato da ‘Open’, il nostro Paese dovrà fare i conti nel 2021 con i ritardi ... Il fiore – per la precisione una primula – sarà il simbolo dell’intera campagna e si rifletterà anche nella struttura dei padiglioni nei quali saranno distribuiti i vaccini: “L’architetto Stefano ...Si complica il piano di vaccinazioni anti Covid dell’Italia. Come riportato da ‘Open’, il nostro Paese dovrà fare i conti nel 2021 con i ritardi ...