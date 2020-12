RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - RobertoBurioni : Ecco la lettera storica con la quale FDA autorizza il vaccino anti COVID-19. Ci siamo. - RobertoBurioni : Vi aspetto stasera a @chetempochefa su @rai3 ospite di @fabfazio perché finalmente è stato pubblicato il lavoro sc… - Gazzettino : Vaccino Covid, Arcuri: «Lavoriamo per iniziare a metà gennaio. La primula simbolo di rinascita» - infoiteconomia : Vaccino Covid, caso Sanofi: Italia perde milioni di dosi nel 2021 -

Boeri: "L'italia rinasce con una primula, è l'inizio della primavera". Arcuri: "Lavoriamo per vaccinazione da metà gennaio" ...L'ex direttore dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali: "Un errore aver trasformato i vaccini in una stupida gara e in una questione politica" ...