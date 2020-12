Vaccino Covid, Arcuri: campagna da metà gennaio in padiglioni a forma di primula disegnati da Stefano Boeri (Di domenica 13 dicembre 2020) Il commissario: «I primi saranno 1,8 milioni di sanitari e ospiti Rsa». La profilassi avverrà in 1.500 gazebo a forma di fiore allestiti nelle piazze: «Saranno il simbolo della rinascita del Paese dopo il buio della pandemia» dice l’architetto Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) Il commissario: «I primi saranno 1,8 milioni di sanitari e ospiti Rsa». La profilassi avverrà in 1.500 gazebo adi fiore allestiti nelle piazze: «Saranno il simbolo della rinascita del Paese dopo il buio della pandemia» dice l’architetto

