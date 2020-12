Vaccino, AstraZeneca ora accelera ma dosi soltanto per gli under 55 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Vaccino di (16 milioni di dosi previste per l'Italia nei primi sei mesi del 2021) non basta in un Paese paralizzato dal , dove ogni settimana muoiono 4.000 persone. Il 12 gennaio è prevista l'... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildi (16 milioni dipreviste per l'Italia nei primi sei mesi del 2021) non basta in un Paese paralizzato dal , dove ogni settimana muoiono 4.000 persone. Il 12 gennaio è prevista l'...

myrtamerlino : L'Italia aveva scommesso su Zanofi, J&J e AstraZeneca, ma tutte e tre hanno problemi e ritardi. Restiamo in attesa… - ERivetta : RT @antonellaviol17: Saremo davvero tutti vaccinati in Italia per giugno? Con la battuta di arresto di Sanofi e i problemi di AstraZeneca… - Lichtung5 : RT @SiamolaGente: #Vaccino Si ferma Sanofi, rallenta AstraZeneca e intanto il vaccino cinese verrà distribuito a miliardi di persone tra As… - AnnaP1953 : RT @PonytaEle: ??? Partito comunista cinese infiltrato in ditte inglesi tra cui ASTRAZENECA, quella del vaccino covid ?? @MaxFerrari @Grimold… - SmitArianna : RT @PonytaEle: ??? Partito comunista cinese infiltrato in ditte inglesi tra cui ASTRAZENECA, quella del vaccino covid ?? @MaxFerrari @Grimold… -